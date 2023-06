Neo madri in difficoltà. C’è un servizio dell’Asst Valtellina

Un nuovo servizio per garantire ulteriore assistenza e aiuto alle neo mamme. L’attività svolta da consultori familiari, punti nascita e ambulatori della gravidanza dell’Asst Valtellina e Alto Lario si rafforza e si completa con un nuovo servizio che garantisce assistenza e aiuto alle mamme nel delicato momento che segue la nascita del bambino. Con l’inizio del mese di giugno prende avvio l’attività di prevenzione della depressione post parto: sono le operatrici dei consultori familiari e dei punti nascita ospedalieri a offrire un ulteriore accompagnamento nei primi mesi di vita del bambino, attraverso l’attivazione di uno screening per sostenere chi vive un momento di difficoltà e necessita di aiuto. Per informazioni ci si può rivolgere alle segreterie dei Consultori familiari di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano, Bormio, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e di Dongo, aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. F.D’E.