Nella squadra di lavoro altri tre professionisti

Dario Da Zanche potrà contare su una squadra composta da top player, da professionisti del settore. "La squadra è formata da Gigi Negri, Giuseppe Bonseri e Giacomo Baumgartner – dice Da Zanche –. Hanno una grande esperienza e sono stimati per quello che hanno fatto fino ad oggi. Il primo, uomo di sport, in particolare figura chiave di Rcs per il Giro d’Italia e il ciclismo in Valtellina. Il secondo, noto imprenditore, è stato fra gli organizzatori dei Mondiali di sci alpino di Bormio-Santa Caterina 2005 e il terzo è una figura impegnata nel sociale. A breve nomineremo un consigliere che prenderà il mio posto". F.D’E.