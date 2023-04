Nella Rocca diventano realtà fiabe ed eroi

Appuntamento alla Rocca di Lonato del Garda (Brescia) con alcuni tra i personaggi più amati dai bambini: torna l’edizione primaverile di Fiabe nella Rocca, tradizionale appuntamento en plein air per celebrare il Lunedì dell’Angelo. Affinché siano coinvolti al massimo in queste divertenti esperienze, sono invitati a partecipare vestiti da eroi, principi e principesse o da personaggi dei cartoons più amati. Per l’occasione saranno allestite diverse postazioni: a partire dalla casa di Merlino e Anacleto, con un vero gufo, alla foresta di Robin Hood dove i bambini potranno cimentarsi con l’arco e la balestra. Mi.Pr.