Nella ristrutturazione di Villa Lambertenghi spunta un ordigno

Scoperto un ordigno bellico in centro a Sondrio nel corso dei lavori di ristrutturazione di villa Lambertenghi. Nel pomeriggio di ieri, nei dintorni di via Stelvio, poco lontano quindi dalla caserma dei Carabinieri del capoluogo di provincia, i residenti hanno notato un gran viavai di mezzi delle forze dell’ordine, dapprima gli uomini dell’Arma e poi una pattuglia e alcuni agenti della Questura di Sondrio, che sono intervenuti tempestivamente nel cantiere di una villa in ristrutturazione: la villa Lambertenghi. Un po’ tutti hanno pensato ad un infortunio sul lavoro o a qualcosa di simile ma la verità è emersa immediatamente ed è stata fortunatamente molto meno drammatica. Durante i lavori, infatti, gli operai hanno ritrovato un ordigno bellico e, giustamente e tempestivamente come richiede la procedura, hanno chiamato le forze dell’ordine che hanno transennato tutta la zona e cioè l’edificio, oggetto di due ristrutturazioni distinte, e il giardino della villa e allontanato ovviamente le maestranze presenti. Lavori quindi sospesi in attesa dell’arrivo degli artificieri che, presumibilmente, come già successo anche in un recente passato, in particolare a febbraio quando fu trovato un ordigno in un’abitazione della zona di Scarpatetti, faranno poi brillare la bomba. E solo allora il cantiere o, meglio, i cantieri ritorneranno ad essere operativi e i lavori di ristrutturazione della villa Lambertenghi potranno proseguire.