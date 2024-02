Nasce la cooperativa di Carimate. Nello stemma il Castello visconteo

Carimate ha la sua Pro Loco, grazie a un gruppo di dieci volontari che si sono riuniti per costituire la nuova realtà che animerà il paese. Il logo scelto, rappresenta il castello Visconteo: "Vogliamo contribuire a fare di Carimate un luogo dove sarà ancora più bello vivere", dice la presidente, Marina Domenichelli, affiancata da Luigi Pozzoli, Ornella Dubini, Ennio Veronese, Angelo Romagnolo, Simonetta Monti, Stefania Montagner, Antonio Caccamo, Oscar Rota e Maria Maroncelli. Al momento il Comune ha fornito, come sede temporanea, la Sala Toppi in via Airoldi 5, mentre si sta già cercando di portare avanti sinergie anche con la biblioteca,

il centro anziani, l’oratorio, con commercianti e imprese locali, gruppi sportivi e associazioni esistenti. Nel programma delle iniziative in cantiere, spicca la Festa della musica con l’obiettivo

di riscoprire i tempi d’oro di Carimate, quando il Castello divenne Stone Castle Studios. Info info@prolococarinate.org