Un’altra giornata in rosa. Morbegno ora si candida: "Il sogno è un arrivo qui"

MORBEGNO (Sondrio)

Una Morbegno tinta di rosa ha ospitato ieri la partenza di tappa del Giro d’Italia, candidandosi per essere sede di arrivo di una frazione della corsa rosa che preveda la scalata del Passo San Marco. Tanta gente e tante emozioni ieri mattina a Morbegno dove, dopo le operazioni di rito, la classica punzonatura e la passerella in piazza, i girini – reduci dalla faticosa tappa di mercoledì con l’arrivo a Bormio vinta dalla maglia rosa Isaac Del Toro – sono partiti per i 144 chilometri della frazione con arrivo a Cesano Maderno. La cittadina della Bassa Valle si era preparata da tempo, con tante iniziative, ad accogliere i campioni del ciclismo impegnati nel Giro d’Italia e l’entusiasmo alla partenza era palpabile.

"È stata una gran festa – dice il sindaco, Patrizio Del Nero – per Morbegno che si è tinta veramente di rosa. Che spettacolo le vie addobbate per l’occasione con il colore simbolo del Giro. Ricordiamoci che la corsa rosa è sì un evento sportivo ma anche una manifestazione popolare. E la cittadinanza ha risposto presente". Nel futuro morbegnese c’è tanto ciclismo e non solo per le numerose iniziative cicloturistiche già programmate per l’estate. In questi giorni, fino al 1° giugno, è in corso la Cycling Week con tanti appuntamenti da non perdere per gli amanti delle due ruote.

"In futuro se ci dovesse essere una tappa con il passaggio sul Passo San Marco noi vorremmo che transitasse a Morbegno, lo abbiamo già fatto presente". Infine un pensiero per un girino della zona, il giovane e promettente Davide Piganzoli, attualmente 11esimo nella classifica generale. "Davide è di qui. Stamattina (ieri per chi legge ndr) l’ho incontrato e abbiamo fatto con lui e la famiglia, le foto di rito. Per Morbegno è un onore avere un ragazzo che va così forte in bici, ho visto tanti striscioni in suo supporto. Noi tifiamo per lui". La chiosa della due giorni in rosa è con Gigi Negri, trait d’union tra gli organizzatori del Giro e la provincia.

"Il nostro obiettivo, come sempre, è cercare di coinvolgere tutta la Valle in occasione del passaggio del Giro. E mi sembra che ci siamo riusciti. Bormio mercoledì e Morbegno ieri hanno risposto presente e si sono fatte trovare pronte, ma l’entusiasmo per la corsa rosa si è registrato in tutte le località attraversate dai girini in questi due giorni. A livello turistico ne ha beneficiato un po’ tutta la vallata, tra mercoledì e giovedì le strutture ricettive e alberghiere tra Bormio e Colico hanno avuto tantissime richieste di pernottamento. E questo è un ottimo risultato. A Morbegno c’è stato tanto pubblico. Il voto alla due giorni? Un dieci pieno. E aver avuto anche la maglia rosa Isaac Del Toro vincitore della tappa di Bormio ci ha sicuramente consentito di uscire sui media di tutto il mondo in maniera ancor più incisiva".