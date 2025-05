Centro aggregazione giovanile. Attività finite, ora il centro estivo

Alla CiAGi di Livigno, tra bilanci per la stagione appena conclusa e il via dei programmi estivi che coinvolgeranno oltre 400 ragazzi. Con i prossimi giorni si chiudono le attività proposte per l’inverno, con professionalità e dedizione, dall’equipe coordinata da Michele Ricetti, educatore e pedagogista, che da anni lavora nella struttura comunale, attualmente gestita dalla coop sociale l’Impronta. "Sono orgoglioso del lavoro che lo staff educativo del CiAGi ha portato avanti in questi otto mesi – dice Ricetti –. Non sono mancati momenti di scoraggiamento, vista la difficoltà nel trovare operatori, ma questo non ha impedito un lavoro attento. Ne sono la testimonianza i tanti iscritti che abbiamo avuto". I bambini delle primarie, accompagnati dagli educatori Deborah Rodigari e Sandy Cusini, sono andati alla scoperta della tecnologia. I ragazzi della secondaria, seguiti dagli educatori Thomas Sosio, Valeria Rodigari e dalla psicomotricista Ilenia Bradanini, hanno lavorato allo spettacolo teatrale Gol (Gruppo olimpico livignasco). Grande soddisfazione per le attività de gruppo della classe 2011 e gli appuntamenti con i ragazzi dell’OpenSpace. Novità lo Spazio Compiti supportato dalle educatrici Francesca Bormolini, Alice Trabucchi, Nada Peri e dai volontari Emil e Daisy.

Non c’è tempo per tracciare bilanci che l’estate incombe con tante attività: campus a Tremenda per la primaria e secondaria, la vacanza a Riccione e tuffiamoci nei compiti per grandi e piccoli, novità di quest’anno per il centro estivo che occuperà sei settimane.

F.D’E.