San Rocco oltre l’oratorio. Pgs in festa, a tutto sport

La Pgs San Rocco spegne le sue prime 25 candeline e lo fa con una giornata di sport. Domenica 8 giugno ci sarà una grande festa per celebrare degnamente il quarto di secolo di attività sportiva, educativa e comunitaria della Polisportiva giovani salesiani San Rocco. Il tutto nel rispetto dello spirito salesiano, che da sempre guida l’impegno degli operatori con i giovani sondriesi impegnati nelle varie attività. Il programma della festa prevede alle 10.30 la santa messa, seguita da un pranzo conviviale alle 12.30, aperto a tutti previa iscrizione. L’intero ricavato sarà destinato alla riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo, dove ogni giorno tanti giovani sondriesi trascorrono ore spensierate.

Nel corso della stagione sportiva, la Pgs ha coinvolto 210 atleti, proponendo un’ampia offerta di attività sportive rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Tra le discipline praticate: giocosport, minicalcio, calcio, minivolley, pallavolo, minibasket, ginnastica aerobica, gag, soft gag e mobility, volley amatoriale e calcetto amatoriale.

Negli anni la Pgs è cresciuta in ogni ambito e oggi propone un’attività sportiva di buonissimo livello. "Festeggiamo 25 anni di sport vissuti insieme a ragazzi e giovani, portando avanti lo stile educativo di don Bosco – spiega il presidente, Andrea Ioli –. Oggi siamo una realtà che non vuole più essere soltanto una società dell’oratorio, ma anche un punto di riferimento per uno sport di qualità, curando in modo particolare la formazione tecnica dei nostri allenatori. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di crescere, investire e rispondere ai cambiamenti, alle normative e soprattutto alle esigenze dei giovani. Allo stesso tempo non dimentichiamo da dove veniamo: le nostre radici e il carisma salesiano restano il cuore di tutto ciò che facciamo". La festa del 25° non sarà solo un momento di gioia e condivisione, ma anche l’occasione per rinnovare l’impegno della Pgs San Rocco verso uno sport che educa, accoglie e guarda avanti.