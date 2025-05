Shopping senza pagare. Il ladro seriale arrestato in flagranza dai carabinieri

Considerata la frequenza con cui negli ultimi mesi si era divertito a fare shopping senza pagare in diversi negozi di Sondrio e della zona commerciale di Castione Andevenno, forse aveva pure messo in conto che prima o poi lo avrebbero fermato. E così è stato mercoledì per un uomo di 36 anni di Sondrio, arrestato dai carabinieri mentre cercava articoli sportivi da portare via senza passare alla cassa di Decathlon. Il ladro seriale è già noto alle forze dell’ordine.