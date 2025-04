Musicisti in concerto sull’Adda

Dalla Media Valle, alla Bassa Valle. Stamane dopo il successo del 15 settembre scorso tra Piateda e Castione, viene riproposto un evento a dir poco straordinario: "Musica sull’Adda", un concerto sull’acqua (in tutti i sensi) con l'Orchestra di Fiati della Valtellina che suona a bordo di alcune imbarcazioni a favore di un pubblico che non ascolta in poltrona in un teatro, ma lungo il Sentiero Valtellina. L’appuntamento è per stamane alle 10 nei pressi del ponte sull’Adda tra Cosio e Traona, mentre l’arrivo sarà all’altezza de la Fiorida in territorio comunale di Mantello, dove si terrà un altro momento musicale intorno alle 11.30.

Quello di stamane rappresenta un appuntamento davvero speciale perché replica, a oltre 300 anni di distanza, il sensazionale spettacolo messo in scena (o meglio, in acqua) dal compositore tedesco (ormai quasi cittadino inglese) Georg Friedrich Händel che nel luglio del 1717, acconsentendo al desiderio del re Giorgio I di Gran Bretagna, propose un singolare concerto che si tenne appunto su due chiatte in navigazione sul Tamigi, una con i musicisti, l’altra con la corte reale. Per l’occasione Händel compose la celebre Water Music, composta di tre Suite e 21 numeri in totale. Il successo fu tale che il re chiese che fosse ripetuta per ben tre volte.

Oggi per gli spettatori lungo il Sentiero Valtellina sarà eseguito il bis del concerto, acclamatissimo, di sette mesi fa grazie – come allora - alla collaborazione con Indomita Valtellina River di Castione Andevenno, che mette a disposizione i propri gommoni e i propri vogatori. Protagonisti ventidue strumentisti (più il maestro e ideatore Lorenzo Della Fonte, che è pure fondatore dell’Orchestra Fiati della Valtellina) che suoneranno sulle imbarcazioni di Indomita. L’evento ha il patrocinio del Bim e diversi enti locali, a partire dalla Provincia.