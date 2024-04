Musica nell’universo del Vasari. Il virtuoso Marchese al liuto

Arte, musica e libri alla rassegna "Poesia di Santa Sofia", ospitata dalla chiesetta immersa nel parco del Ticino. Gli appuntamenti, dedicati a Salvatore Aquilano, Mario Stefanelli e Lele Zoncada sono partiti all’inizio di aprile e proseguiranno ogni weekend fino alla fine di maggio. Alle 18 di oggi, a 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari (1511–1574), pittore, architetto e storico dell’arte italiano, Massimo Marchese (nella foto) con il suo liuto accompagnerà in un viaggio dalle profonde emozioni. "Viaggio musicale nell’universo del Vasari". Affermato a livello internazionale come uno dei più raffinati interpreti della sua generazione, Marchese si è esibito come solista in numerose parti del mondo. In scaletta musiche di Joan Ambrosio Dalza, Francesco Spinacino, Vincenzo Capirola. Sabato 4 maggio il calendario di appuntamenti sotto la direzione artistica di Paolo Sorice in collaborazione con Paolo Cambieri proseguirà con la mostra "Tutto è in tutto" di Cristiane Geraldelli (alle 16) e domenica il concerto: "Things To Say" di Flavio Boltro (tromba) e Fabio Giachino (tastiera). La settimana successiva sabato sarà la volta della mostra "Mutevole mancanza" di Marta Vezzoli e alle 18 del concerto: "Swing-jazz-Pop" degli HERC2. Domenica 12 alle 18 la chiesetta ospiterà concerto di Flavio Ricotti (cantautore: voce e chitarra). Tutti gli eventi sono gratuiti.

M.M.