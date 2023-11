Musica mista con altre arti. Domani parte il Co.Co.Fe.

Per quarant’anni è stato l’organista della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, prestigioso maestro di cappella: Jean-Pierre Leguay domani aprirà il programma del Como Contemporary Festival, Festival Internazionale di Musica Contemporanea e altre Arti promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Polifonie, che proseguirà fino al 26 novembre in varie sedi di Como e Cernobbio.

Leguay presenterà alle 20.30 un programma di musiche interamente composte da lui, valorizzando le qualità del Grand’Organo del Duomo di Como. Il concerto serale sarà preceduto da un incontro alle 16 all’Hotel Barchetta Excelsior in cui l’artista dialogherà con Umberto Pedraglio e Victoria Saldarini, svelando i segreti della scrittura organistica contemporanea. Ingresso libero.

Il Co.Co.Fe rappresenta un momento in cui la musica di oggi si intreccia e si contamina con altre arti, dalla poesia al teatro, dalla danza alla fiber art, proponendo pagine composte per l’occasione ed eseguite in prima mondiale. L’appuntamento successivo sarà l’11 novembre alle 18.30 al Centro Cardinal Ferrari con il Concerto Finale e la Premiazione del VII Concorso Internazionale di Composizione “Appassionato Ensemble“ 2023, che vedrà lo stesso Appassionato Ensemble presentare le partiture finaliste. Fra gli ospiti e giurati, oltre a Vittorio Zago, direttore del Conservatorio di Como, ci sarà l’iraniano Mehdi Khayami.

Il terzo appuntamento è con il teatro musicale di Ljuba Bergamelli, voce, e Simone Magnani danza, il 12 novembre alle 18.30 a Villa Olmo. Giovedì 16 novembre alle 18.30 a Villa Bernasconi a Cernobbio le eccellenze di Polifonie International Music Masterclass. Tutti gli appuntamenti e le informazioni per le prevendite si trovano sul sito www.polifonie.it.

Pa.Pi.