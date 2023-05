Musica in quota Live nel rifugio sul Resegone

Musica in quota, in cima al re di Lecco. Questo pomeriggio, tempo permettendo, la rassegna sulla montagna Monti Sorgenti, porta al rifugio Antonio Stoppani, sul Resegone, porta in alto il concerto dei Croccanti, band celebre per il progetto dedicato a Franco Battiato. L’appuntamento è alle ore 16 al rifugio Antonio Stoppani del Cai Lecco. Madrina della giornata e ospite d’onore è Sara Bonfanti, escursionista ed alpinista che ha percorso in solitaria i circa 8mila chilometri del sentiero Cai Italia. Per chi volesse salire in gruppo, il ritrovo è alle ore 15 al piazzale della funivia di Erna.