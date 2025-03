Musica anni 90 e raccolta fondi per il Morelli

"Voglio tornare negli anni ‘90!". Detto fatto: Valdidentro è pronta a tuffarsi in un mitico viaggio nel tempo in occasione di una straordinaria serata revival. Il Gruppo Peneglia, in collaborazione con le Gioventù di Pedenosso, Isolaccia e Semogo e con l’Associazione Insieme per Vincere, organizza per sabato 29 marzo presso il Polifunzionale Rasin un appuntamento davvero speciale per rivivere i magici anni ‘90. E quando l’intrattenimento incontra la solidarietà, grandi cose possono nascere: “Valdidentro Back to the ‘90s” è un evento inedito. Verranno raccolti fondi per il reparto Cure Palliative dell’ospedale E. Morelli di Sondalo.