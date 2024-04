Museo per l’università da scoprire. Studenti del Volta ciceroni d’eccezione Il museo per la storia dell’Università di Pavia apre nel fine settimana con orario continuato. Gli studenti dell’istituto Volta di Castel San Giovanni saranno presenti per offrire approfondimenti. Visita guidata alle collezioni e ai cortili del palazzo centrale dell’Università, testimoni della storia dell’antico Studium universitario e dell’ospedale San Matteo. Le collezioni mostrano i progressi scientifici tra il Sette e il Novecento, con focus su medicina e fisica.