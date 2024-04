Museo di storia natuale. Apertura straordinaria

Apertura straordinaria oggi dei depositi di Kosmos, il museo di storia naturale dell’Università di Pavia. Dalle 15 alle 18 i circa 500 metri quadri che raccolgono il nucleo storico delle collezioni di zoologia e anatomia comparata dei vertebrati saranno visitabili con il curatore della sezione di zoologia, Stefano Maretti, a disposizione dei visitatori per rispondere a domande e curiosità sulle collezioni ospitate nei sotterranei del museo. I depositi accolgono quasi 3mila esemplari tra animali tassidermizzati, crani e scheletri, risultato delle acquisizioni del museo dal Settecento sino ai primi anni del Novecento. I reperti sono stati rideterminati, catalogati e restaurati nel corso degli ultimi venticinque anni e dal 2021 sono collocati nei nuovi locali, progettati per garantire la loro conservazione e l’accessibilità anche da parte del pubblico che, generalmente, non riesce ad accedere alle zone di deposito, vero cuore pulsante di ogni collezione museale. I reperti, che negli ultimi 25 anni sono stati rideterminati, catalogati e restaurati, risultano oggi disposti in modo da garantire la loro conservazione preventiva grazie a un sistema di climatizzazione.

Gli armadi metallici, con doppia anta in vetro temperato, sono provvisti di illuminazione interna abbinata a sensori di movimento. L’ingresso al solo deposito costa 2 euro, 6 se si abbina anche la mostra "Insetti XXL"; gratuito per i bambini da ai 5 anni. Non è necessaria la prenotazione.

E martedì 23 Kosmos presenterà al pubblico i nuovi spazi di palazzo Botta.

Manuela Marziani