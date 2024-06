Muri di neve in cima allo Stelvio: "Ci serve il sole per poter sciare"

BORMIO (Sondrio)

Anche allo Stelvio attendono con trepidazione il sole. La mattinata di ieri è stata la prima, dopo lungo tempo, in cui il sole ha fatto capolino al Passo dello Stelvio e sul ghiacciaio del Livrio tanto che il direttore degli impianti Umberto Capitani ha postato l’evento con grande entusiasmo. Dopo la pessima scorsa stagione, caratterizzata da alte temperature (in luglio e agosto per dire il vero) e da poca neve tanto che in un paio di occasioni gli impianti hanno sono rimasti chiusi, quest’anno i gestori degli alberghi, malgrado le cose non siano andate male nemmeno nel 2023, si aspettano un’annata ricca di presenze e soddisfazioni perché di neve allo Stelvio, così come in alta montagna, ce ne è tanta e le nevicate non sono mancate anche nelle scorse settimane. Allo Stelvio si scia, benissimo, tanto che anche Sofia Goggia, la fuoriclasse italiana dello sci alpino, ha rimesso gli sci ai piedi per la prima volta, dopo parecchi mesi trascorsi dall’ultimo infortunio, proprio sulle piste del ghiacciaio del Livrio. E qui si sta allenando anche un altro big dello sci alpino azzurro: Christof Innerhofer. Ma il maltempo non ha di certo agevolato le cose agli operatori.

"Oggi (ieri per chi legge ndr) c’è stata quella che chiamiamo una occhiata di sole – dice Umberto Capitani -, ma attendiamo con trepidazione che l’estate si materializzi e di vedere delle vere e proprio belle giornate di sole. La partenza della stagione è stata un po’ inficiata da queste condizioni meteo pazze ma a dire il vero i numeri sono piuttosto positivi, sono sulla falsariga di quelli dell’anno scorso. Nel 2023 abbiamo avuto dei problemi, a causa delle temperature alte, ma non nego che quest’anno di neve ce ne è parecchia. Purtroppo la grande umidità di questi giorni, quella cappa di umidità, è addirittura peggio delle alte temperature perché fa sciogliere la neve. In poche parole, aspettiamo il sole per far decollare la stagione dello sci estivo al passo dello Stelvio". F.D.E.