Muri del cimitero imbrattati. Con un "No all’autonomia"

Imbrattati i muri del cimitero per protesta contro l’autonomia differenziata. A Chiavenna nella notte tra il 6 e il 7 agosto uno o più vandali hanno letteralmente imbrattato con un murales un muro del camposanto cittadino. Il messaggio è inequivocabile con una grande disegno eseguito con bombolette spray colorate: "No, autonomia differenziata". Il primo cittadino di Chiavenna Luca Della Bitta ha voluto stigmatizzare questo episodio. "Questa notte qualche vandalo privo di rispetto ha pensato bene di imbrattare il muro del cimitero con questa "opera d’arte" contro il progetto di autonomia differenziata – ha detto il primo cittadino di Chiavenna -. Le proprie idee si portano avanti nelle sedi opportune e soprattutto con rispetto delle regole, delle persone e dei luoghi, specialmente per i nostri defunti".

Ferma condanna dell’episodio per Della Bitta che poi esprime la sua opinione sulla questione autonomia differenziata. "Evidentemente questa cosa non appartiene a chi ha fatto tutto questo. Per quanto ci riguarda, oltre allo sdegno per questi gesti antidemocratici e irrispettosi che ci motivano ancora di più, saremo sempre dall’altra parte. Di fronte a qualsiasi proposta che avvicina il sogno e l’anelito della nostra terra e della nostra gente per l’autonomia, noi esprimeremo con rispetto e orgoglio il nostro Sì. Viva l’autonomia!".

F.D’E.