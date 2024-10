Muretti a secco dei vigneti. Aiuti in arrivo

Ben 2.500 km di muretti a secco che vanno mantenuti - per l’agricoltura e il paesaggio - con relativi costi. A fronte delle spese ingenti, è arrivata ieri da Fondazione Provinea - con il suo presidente Luca Faccinelli - una buona notizia per i viticoltori: "A seguito di un lavoro di concertazione portato avanti per anni, Regione Lombardia ha approvato una misura che prevede tra l’altro sostanziosi contributi (ieri la percentuale non è stata comunicata, ndr.) per la manutenzione straordinaria e il ripristino dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti. Si tratta di un risultato importante perché per anni Provinea, unitamente alla Provincia, ha chiesto alla Regione di attivare tale misura prevista nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, la principale fonte di finanziamento agricolo dell’Unione Europea, ma finora tale intervento non aveva trovato accoglimento nella pianificazione regionale pluriennale".

A fianco di Luca Faccinelli c’erano i rappresentanti locali dei vigneron, col presidente del Consorzio tutela vini Mamete Prevostini, il consulente Giacomo Mojoli e Davide Fasolini (Strada del vino). Una Valtellina agricola che vuole comunicare di più e in modo diverso con tutti gli attori del territorio. Con 3 milioni di bottiglie e un prodotto al top si punta a un’offerta di livello, il turismo mordi e fuggi non interessa, con un’accoglienza a 360°, innalzando le diverse professionalità. Mojoli ha anche sottolineato che nell’etichetta dello Sforzato dovrebbe spiccare maggiormente la parola Nebbiolo, perché vitigno molto conosciuto.

Carlalberto Biasini