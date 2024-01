Morto dopo pochi giorni dal ricovero l’avvocato-ambientalista Madè

La notizia si è diffusa ieri mattina a Sondrio, e non solo, dove era conosciutissimo per la sua attività lavorativa, l’impegno civico e politico e per la fede calcistica. Ha destato sgomento l’improvvisa e prematura scomparsa a 52 anni dell’avvocato Gianluca Madè (foto Marquis da Fb). Il professionista era stato ricoverato a inizio gennaio all’ospedale di Sondalo per una grave forma di polmonite. Sembrava che stesse rispondendo bene alle cure e che le sue condizioni fossero in via di miglioramento. I tanti amici speravano di rivederlo presto nel suo studio legale in via Lavizzari e nei luoghi di ritrovo cittadini in cui capitava spesso di incontrarlo. Invece, negli ultimi giorni, le sue condizioni erano nuovamente peggiorate: è sopraggiunta un’embolia polmonare ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è spirato ieri. Conosciuto per le sue idee politiche di sinistra, ambientalista convinto in passato era stato consigliere comunale a Sondrio. In tantissimi ieri lo hanno ricordato con post carichi di commozione sui social. Mi.Pu.