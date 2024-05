Morti sui monti svizzeri. L’addio a Vale e Maxi

Vale e Maxi oggi tornano a casa, a Lecco, la città di lago dove però la religione è la montagna. Una religione in cui credevano e che praticavano anche loro. Verranno rimpatriati in giornata i feretri di Valentino Alquà, 49 anni, laurea in Scienze politiche alla Statale di Milano, segretario amministrativo dei volontari del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana che si era approcciato alla montagna solo da adulto, e Massimo Ratti, che di anni ne aveva 35, fondatore del gruppo alpinistico Asen Park. I due scialpinisti domenica mattina sono stati travolti da una valanga sul Pigne d’Arolla, territorio comunale di Evolène, una piramide di quasi 3.800 metri nel Cantone Vallese, tra il Cervino e il Grand Combin.

I loro corpi sono stati ricomposti nella camera mortuaria dell’ospedale del Vallese a Sion. Il viaggio verso l’Italia delle bare con le salme dei due amici comincerà entro mezzogiorno, in seguito al rilascio del nulla osta firmato dai magistrati elvetici dopo il loro riconoscimento. "Sono state formalmente identificate le due vittime dell’incidente da valanga avvenuto domenica scorsa - confermano gli agenti della Kantonspolizei Wallis, la Polizia cantonale Vallese in una nota ufficiale diffusa ieri -. Si tratta di due uomini italiani, rispettivamente di 35 e 49 anni". Maxi appunto, che avrebbe compiuto 36 anni il 3 giugno, e di Vale. La camera ardente verrà allestita nella casa funeraria dell’agenzia funebre Ferrante di via Ferrario. Verrà aperta aperta probabilmente domani mattina, venerdì, alle 9. Nel primo pomeriggio quindi il trasferimento nella basilica di San Nicolò per la celebrazione alle 15.30 del loro funerale, insieme. Lo annunciano i tecnici volontari del Soccorso alpino lombardo: "I funerali di Valentino Alquà e di Massimo Ratti, scomparsi domenica scorsa sulle Alpi svizzere, si terranno a Lecco, venerdì 24 maggio, alle 15,30, nella basilica di San Nicolò". Lo hanno deciso i familiari di Vale e Maxi, uniti da due figli a cui hanno trasmesso il grande amore per la montagna, dall’incolmabile dolore della loro scomparsa e dall’abbraccio di tanti amici, conoscenti, colleghi, appassionati di montagna come loro, che li stimavano e amavano e che, domani, parteciperanno al saluto. Daniele De Salvo