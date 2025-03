Mortali in calo oltre il confine

Con l’aumento del traffico sono cresciuti anche gli incidenti sulle strade dei Grigioni, 2.445 gli scontri registrati nel corso del 2024, con dieci vittime e 582 feriti. "È incoraggiante notare una significativa diminuzione degli incidenti mortali rispetto all’anno precedente. Si tratta del valore più basso degli ultimi 10 anni - spiega la Polizia cantonale -. Si è registrato anche un calo degli incidenti con lesioni personali. Al contrario, il numero dei feriti gravi è leggermente aumentato. Anche negli incidenti stradali nelle aree urbane si osserva una tendenza all’aumento. Ciò è compensato da una leggera diminuzione degli incidenti stradali fuori dalle aree urbane". Nonostante i controlli più intensivi sul traffico, si è registrato un aumento degli incidenti stradali causati dall’alcol, mentre sono diminuiti quelli causati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. "Il numero d’incidenti in moto è nuovamente diminuito rispetto all’anno precedente. Nonostante la riduzione di questi numeri, è stato registrato un aumento significativo del numero di feriti gravi. Sono diminuiti anche i sinistri che hanno coinvolto biciclette e bici elettriche e pedoni". Per quanto riguarda le cause al primo posto c’è il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Roberto Canali