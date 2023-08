Morta per salvare il cane L’ultimo saluto a Veronica

di Daniele De Salvo

"Ciao mamma, ti amiamo tantissimo". È l’ultimo saluto dei tre figli Beatrice, Vittoria e Diego alla loro mamma Veronica Malini, la 54enne originaria di Cernusco Lombardone che settimana scorsa è morta trascinata via dalle acque gelide del torrente Fellaria, in Valmalenco, per cercare di salvare un cane, insieme all’amica di 59 anni di Pescate Rosy Corallo, il cui funerale è stato celebrato martedì. "Una mamma-bambina", l’hanno ricordata ieri durante le esequie nella basilica di San Nicolò a Lecco, i tre figli, perché Veronica, che abitava a Robbiate, era sincera, onesta, trasparente e allegra come una bambina senza segreti. Nel contempo l’hanno descritta come una donna forte, che si era laureata con 110 e lode da adulta e che aveva aperto il suo asilo nido bilingue, il Maminondo.

"Aveva sensibilità, empatia e vulnerabilità travolgenti che metteva al servizio degli altri – il ritratto -. Aveva anche una grande ambizione personale di essere la versione migliore di se stessa, anche a costo di ricominciare da zero". E ancora: "Diceva che si sentiva viva". Infine il commiato estremo: "Ciao mamma, ti amiamo tantissimo". Al funerale hanno partecipato i familiari, le tante amiche, le insegnanti della sua scuola, i piccoli alunni che hanno dipinto un grande disegno e gli ex alunni insieme ai loro genitori. "Veronica amava i più piccoli, amava i suoi figli, Veronica amava il creato", ha sottolineato invece il vicario parrocchiale don Massimo Berera che ha officiato le liturgia funebre. Al termine della messa, prima di essere portata al tempio crematorio, è stata salutata da un applauso e dal canto “Bella ciao“. D.D.S.