Morbegno: chi lancia uova contro auto, moto e passanti? Telecamere al setaccio

Morbegno – A Morbegno sono in azione alcuni vandali che tirano uova a macchine, moto e motorini in pieno centro e che distruggono le aiuole. Incredibile ma vero. Sono ormai tante le segnalazioni, soprattutto sui canali social, dei morbegnesi preoccupati per questi atti vandalici che, se non mettessero in pericolo l’incolumità dei passanti e non rovinassero le carrozzerie dei mezzi, non andrebbero nemmeno menzionati.

Invece la problematica è reale e sta preoccupando non poco la cittadinanza che, giustamente, non è tranquilla quando transita coi propri mezzi per le vie morbegnesi del centro. E pare che il lanciatore o i lanciatori lo facciano con una fionda o qualcosa del genere, stando sempre alle testimonianze postate su internet.

Sul portale Facebocck "Sei di Morbegno se…." si moltiplicano anche nelle ultime ore le segnalazioni. "C’è qualche buontempone – dice Paola che ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine – che si diverte a lanciare uova e prende la gente come bersaglio all’inizio della via Merizzi, poco sotto il semaforo, probabilmente con una fionda. E sembrano proiettili quando ti colpiscono, non fa ridere…". Eh sì non fa ridere per niente.

Ma gli episodi non si limitano a via Merizzi. "Anche davanti alla chiesetta – dice un’altra Paola – oppure anche sul lungo Adda dice Michela". Qualcuno avrebbe anche avvistato l’auto da dove i vandali lanciano le uova. "L’auto era bianca – dice Maristella – ma il tempo di realizzare cosa fosse successo e non siamo riuscite a capire il modello e a prendere il numero di targa".

Di questi episodi è a conoscenza anche il primo cittadino di Morbegno Alberto Gavazzi. "È difficile anche commentare cose del genere – dice -, oltre alle uova contro le macchine alcuni vandali hanno anche devastato delle fioriere. In alcune zone dove hanno "colpito", ci sono delle telecamere e quindi andremo ad analizzare i filmati grazie ad una procedura (piuttosto lunga) che prevede l’acquisizione delle stesse e la trasmissione ai carabinieri per l’analisi. Così facendo però l’anno scorso abbiamo individuato i vandali che hanno devastato le aiuole e anni prima chi aveva rotto la fontana del centro. La procedura è un po’ lunga, speriamo dia anche questa volta buoni frutti e che si riesca ad individuare i colpevoli. Che poi verranno sanzionati dalle autorità…". E ieri, sempre in città, un giovane ha danneggiato cinque vetrine.