Morbegno, investito da un treno: circolazione ferroviaria in tilt sulla linea Milano-Tirano

Morbegno, 7 novembre 2023 - Disagi per numerosi pendolari nella serata di oggi, martedì 7 novembre, che si servono della linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano per convogli cancellati o in ritardo.

Un uomo, classe 1964, ha perso la vita attorno alle 19, all'altezza del passaggio a livello di via Ganda, a Morbegno. Secondo diverse testimonianze, la vittima - un italiano residente nella cittadina della Valtellina - si sarebbe tolto la vita gettandosi sotto un convoglio in arrivo alla stazione.

Le indagini sull'accaduto sono ora affidate ai carabinieri di Morbegno e del Nucleo operativo e radiomobile di Sondrio, ma sulla dinamica della tragedia non sembrano esserci dubbi: si sarebbe trattato di un gesto volontario. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno.