Morbegno in cantina apre i battenti. Si parte con il primo fine settimana

Al via oggi il primo dei tre weekend di Morbegno in Cantina: le cantine saranno aperte dalle 16 alle 22 e dalle 21, in piazza San Giovanni, largo alla musica del XI Comandamento, cover band di Vasco Rossi. Domenica 29 si ripartirà alle 12 per chiudere alle 18. L’edizione 2024, la seconda promossa dal Comune di Morbegno e organizzata dal Consorzio Turistico Porte di Valtellina, si presenta con i suoi cinque Giri, Rosso, Bolle, Green, la novità di quest’anno Sforzato e Oro, e le 35 etichette in degustazione, che verranno presentate dai sommelier di Ais e Onav. Ciascun itinerario prevede sei tappe in altrettante cantine, quattro per lo Sforzato, precedute da un aperitivo, con assaggi di salumi, come la Bresaola della Valtellina, formaggi, a cominciare dal Bitto e dal Valtellina Casera, taroz, torta Morbegno e bisciola. A gestire le 29 postazioni, altrettante associazioni che operano in diversi ambiti e alla cultura. Info: 0342 601140 o cantine@portedivaltellina.it.