Morbegno, il gatto Pallino è scomparso: scatta l’appello social per ritrovarlo

Morbegno (Sondrio), 21 agosto 2023 – AAA cercasi il gatto Pallino, scomparso a Morbegno, in Valtellina.

Il micio è scappato da casa, in via Ligari 25, zona Bocciodromo, due giorni fa. E’ sordo, il suo pelo è di colore bianco e ha il microchip.

La padrona, Romina Brumoli, è molto preoccupata e ha lanciato un appello per ritrovare Pallino anche sui social network: “Non immaginate nemmeno il dolore emotivo in cui mi trovo ora. Vi prego se qualcuno per caso lo trovasse o lo avesse preso, chiami subito il 3474729836”.

In tanti hanno subito condiviso il post: “Controllate nei dintorni di casa, legnaie, garage, fate passaparola e se lo avvistate chiamate La solidarietà, anche in questi casi, può essere di grande aiuto. Grazie”.