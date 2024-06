Morbegno boccia le alleanze. Si apre il capitolo Del Nero

Patrizio Del Nero è il nuovo sindaco di Morbegno. Una delle sfide più attese, nella seconda città più importante in provincia di Sondrio, si è risolta con il successo piuttosto marcato di Del Nero, già sindaco di Albaredo per San Marco, che, con 3440 voti a suo favore e il 52.49% delle preferenze, ha superato Franco Marchini che si è fermato a 3114 voti e al 47.51% delle preferenze.

Alle urne è andato il 62.46%, 11 i seggi conquistato da Del Nero e 5 da Marchini, dopo una campagna elettorale frizzante con il centrodestra spaccato. La Lega ha appoggiato infatti Marchini, della Giunta uscente.

Nessuna sorpresa a Chiavenna con il sindaco uscente Luca Della Bitta che ha vinto nettamente la contesa con Renato Lupoli. Per Della Bitta altro mandato grazie ai 2495 voti ricevuti, per il 71.70%, mentre Lupoli ha preso 985 voti (28.30%). A Delebio ha vinto Marco Ioli con 935 preferenze (59.78%), contro i 629 voti (40.22%) di Erica Alberti. A Traona gran successo per il sindaco uscente Maurizio Papini che ha ricevuto 1233 preferenze (71.94%) e ha battuto nettamente Angelo Catanzariti (481 voti – 28.06%). Emanuele Nonini, con 1005 voti (54.03%), ha vinto la sfida a Dubino contro Jonny Crosio (855 voti – 45.97%). A Cino, riconferma per Basilio Lipari che, sui 254 voti totali, ha ricevuto 166 preferenze (65.35%) riuscendo quasi a doppiare Giovanni De Pedrina (88 voti e il 34.65% di preferenze). A Pedesina, uno dei Comuni più piccoli tra quelli al voto in questa tornata, vittoria per Fabio Ruffoni (24 voti - l’80%) che ha superato Giorgio Tarabini (6 voti - 20%). A Rogolo, successo per Roberta Dugoni (202 voti e 56.74% di preferenze) nei confronti di Johnny Oregioni (154 voti – 43.26%). A Piantedo si è imposta invece Fabiana Pinoli che, alla fine, ha conquistato 485 voti (55.49%) battendo Mirco Barini (291 – 33.30%) e Sonia Barini (98 voti – 11.21%). A Prata Camportaccio lo sfidante Antonio Venezia, con 870 voti (52.06%), ha battuto il sindaco uscente Davide Tarabini (801 voti – 47.94%). A Mese vince Paolo Cipriani (723 – 69.45%) su Alessio De Stefani (318 – 30.55%). A Gordona successo di Mauro Guglielmana (683 voti – 56.63%) su Fausto Guglielmana (523 – 43.37%).