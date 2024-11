Morbegno, il tempietto degli Alpini ora è accessibile a tutti

Morbegno, 7 novembre 2024 – Se esiste un tratto distintivo dello spirito alpino, questo senz’altro ha a che fare con l’inclusione: spendersi per gli altri, senza distinzione, spianare la strada a chi si trova in difficoltà o, nel caso del Sentiero Corti che dal centro di Morbegno conduce al Tempietto votivo degli Alpini, renderla accessibile a tutti.

E la dimostrazione che questo percorso ciclopedonale inaugurato lo scorso luglio e intitolato all’alpino Gilberto Corti, scomparso nel 2020, sia davvero percorribile anche da chi necessita della carrozzina per spostarsi si è avuta sabato scorso, grazie a un’iniziativa baciata dal sole che ha visto insieme penne nere e Opera Don Guanella di Nuova Olonio.

Morbegno, il Tempietto degli alpini

“Prima del ripristino lo storico sentiero aveva un fondo sassoso - spiega Riccardo Canclini, responsabile degli alpini della Bassa Valle – ora grazie alla riqualificazione è decisamente più praticabile anche se piove e con il ghiaccio e, soprattutto, questi 550 metri possono essere saliti anche dalle carrozzine: per noi è motivo di orgoglio sapere che anche chi ha problemi o impossibilità di deambulazione possa raggiungere il tempietto, luogo simbolo di Morbegno proprio com’era desiderio di Gilberto Corti che per questo obiettivo si è speso per anni, anche coinvolgendo enti e associazioni”.

Un luogo simbolo per il quale esattamente come 60 anni fa si lanciò una raccolta fondi per erigerlo come voto dei soldati reduci in memoria di chi invece dalla Russia non tornò, oggi è oggetto di un’iniziativa simile per raccogliere la somma necessaria per rifarne la copertura. Sino a fine anno nei negozi e nei bar della Bassa Valle chi volesse contribuire troverà delle inconfondibili scatolette realizzate per l’occasione dalla Ghelfi Ondulati di Buglio in Monte dove lasciare la propria offerta. Venerdì 15 novembre inoltre all’auditorium Sant’Antonio di Morbegno Gianfranco Busi porterà in scena il suo spettacolo “L’essenza dei colori”: anche in questo caso il ricavato andrà a finanziare parte dei lavori per la nuova copertura del Tempietto.