Montagna in Valtellina: cade dalle scale, grave agricoltore

Montagna in Valtellina (Sondrio) - Grave incidente domestico alle porte di Sondrio. Un uomo di 64 anni di Montagna in Valtellina è caduto dalle scale di casa esterne che danno sul cortile adiacente alla strada comunale, in via Benedetti.

L'uomo, agricoltore, ha riportato gravi ferite al capo. Soccorso è stato elitrasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è stato operato alla testa. Ha anche altre contusioni. Un agricoltore stimato, molto attivo e conosciuto in paese, dove abita nella casa di famiglia.