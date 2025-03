Minorenne aggressiva finisce in comunità fuori dalla provincia

Episodi di furto, detenzione di sostanze stupefacenti e violenza nei confronti della madre. Non esattamente una figlia modello e ha soltanto 17 anni la ragazzina del Morbegnese che nei giorni scorsi, in esecuzione dell’ordinanza emessa dall’Autorità giudiziaria per i minorenni di Milano, i carabinieri della Compagnia di Sondrio hanno allontanato dalla sua abitazione. Per consentirne il pieno reinserimento sociale, la giovanissima è stata portata in una comunità educativa distante dalla provincia di Sondrio e affidata alle cure degli educatori di un’associazione disponibile ad accoglierla e a seguirla passo passo durante un percorso di crescita personale.S.B.