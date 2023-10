Mille Miglia vista mare. La Freccia Rossa fa tappa a Genova, Orvieto e Roma

Passaggio da Genova, con vista sul porto e sfilata sul lungomare: sarà questa la principale novità della 1000 Miglia 2024 che partirà da Brescia martedì 11 giugno. Altro cambio, seppure già sperimentato nel 2021, è l’inversione del senso di marcia, che sarà in senso antiorario rispetto a quello orario, più tradizionale. "Un evento tradizionale che rappresenta una straordinaria leva di attrattività per i nostri territori", ha commentato Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing di Regione, durante la presentazione dell’edizione 2024 a palazzo Loggia, a Brescia, città di partenza e di arrivo della storica manifestazione. Il percorso, svelato da Beatrice Saottini presidente di Mille Miglia srl, prevede l’attraversamento di Bergamo, Novara e Vercelli per concludere la prima tappa a Torino. Il secondo giorno, le oltre 400 auto del convoglio scenderanno verso Sud, scollinando le Langhe per attraversare il centro di Alba e far rotta verso Genova, capitale europea dello sport 2024; la seconda tappa si concluderà a Viareggio.

La discesa verso Roma caratterizzerà la terza tappa, che vedrà inizialmente una deviazione nell’entroterra toscano con il passaggio da Lucca, per poi far ritorno sulla costa a Livorno e proseguire fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia. Nel pomeriggio il passaggio da Grosseto, l’ingresso nel Lazio e la discesa lungo il lago di Bolsena, prima di concludere la giornata con la sfilata in via Veneto. Dopo il giro di boa della capitale, il quarto giorno gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto, per poi sostare a Solomeo, borgo medievale incastonato fra le colline umbre, e ripartire verso Siena, Prato fino a Bologna. L’ultima tappa incontrerà Ferrara e Mantova, e ancora lago di Garda, Valtenesi e Salò, prima della classica passerella di in viale Venezia, sabato 15 giugno. Confermate, quindi, le cinque giornate, che ampliano così lo spazio per la Freccia Rossa, che coinvolgerà Brescia per un’intera settimana, tra punzonatura e festeggiamenti all’arrivo. "Una scelta lungimirante – ha evidenziato la sindaca di Brescia Laura Castelletti – quella di portare a 5 i giorni della gara -. A Brescia i visitatori sono cresciuti tantissimo e Mille Miglia ha dato un contributo importante". "La 1000 Miglia – ha sottolineato Aldo Bonomi, presidente Aci Brescia – diventa sempre più grande. Un patrimonio da tutelare, con una fondazione ad hoc". Per iscriversi, le auto dovranno essere in possesso, o aver richiesto, il certificato del Registro 1000 Miglia (l’elenco delle auto candidabili è disponibile su https:www.registro1000miglia.itvetture-candidabili). Le iscrizioni saranno aperte dal 7 novembre: per informazioni si può visitare il portale 1000miglia.it.