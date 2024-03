Milano-Cortina, via ai lavori della prima opera olimpica: ad aprile apre il cantiere Ski Stadium di Bormio

Bormio (Sondrio) - La pista Stelvio fa segnare un altro record: i lavori per l’ampliamento dello ski stadium, al via subito dopo Pasqua, saranno i primi lavori inerenti un’opera (sportiva) olimpica ad iniziare. I lavori inizieranno l’8 aprile, con due mesi di anticipo rispetto a quanto preventivato.

Un altro primato per la pista Stelvio che sarà teatro della gara più attesa delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la discesa libera, e avrà gli occhi del mondo puntati addosso. Il giorno dopo la presentazione pubblica del progetto Ski Stadium e l’annuncio dell’imminente apertura del cantiere, c’è grande soddisfazione per un importante obiettivo raggiunto. "Meglio di così non avremmo potuto iniziare - è il commento del sindaco Silvia Cavazzi -: il lavoro e l’impegno di tante persone hanno consentito di raggiungere questo primo, importante risultato. Lo Ski Stadium è un’opera fondamentale per le Olimpiadi e strategica per il futuro di Bormio, indispensabile per completare la pista Stelvio, perché abbiamo una responsabilità nei confronti degli atleti che si stanno preparando per gareggiare sulla nostra pista, e importante per ciò che lascerà. La nostra attenzione si concentra infatti anche sulla legacy, ovvero sull’eredità di questa e delle altre opere olimpiche, che rappresenta una grande opportunità per il paese. Ci aspetta un lavoro impegnativo perché ci sono altri progetti da chiudere ma questo è un inizio promettente e dobbiamo esserne orgogliosi".

Verranno realizzati due edifici, la family lounge e l’hospitality lounge, a ridisegnare la zona di arrivo della Stelvio per dotarla dei servizi e degli spazi espressamente richiesti dal Comitato olimpico internazionale. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore Massimo Sertori hanno portato il loro saluto in video. L’area di cantiere prevede due accessi da via Funivie e l’occupazione del marciapiede: si comincerà con la demolizione degli edifici esistenti utilizzando speciali cannoni per abbattere le polveri e contenendo i rumori. Si lavorerà da lunedì a sabato, dalle ore 7 alle ore 20. L’impresa è la Cerri Costruzioni di Talamona. Fine lavori autunno 2025.