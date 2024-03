Midali, videomaker per passione. La sua aquila premiata da Go Pro

Di notte se ne sta rinchiuso nel suo panificio a lavorare lieviti e farine per sfornare le sue bontà. Di giorno, telecamera in spalla, gira per i boschi delle Orobie a caccia di scatti e filmati dove i protagonisti sono gli animali, immersi nella bellezza del territorio. Baldovino Midali, 64 anni, è una vera e propria leggenda in Val Brembana, le sue immagini hanno fatto il giro dell’Italia, passando per riviste fino ad arrivare sulle reti nazionali. Ora un video del fotografo naturalista, girato due anni fa, di cui è protagonista un’aquila che si posa su uno sperone di roccia, a 2.200 metri, sulle Orobie dell’Alta Val Brembana, è stato premiato negli Stati Uniti dall’azienda californiana GoPro, conosciuta per le sue apparecchiature fotografiche utilizzate soprattutto per immagini d’avventura. Un marchio conosciutissimo che periodicamente premia i video migliori, selezionandoli tra le migliaia che arrivano da professionisti di tutto il mondo.

"È una grande soddisfazione - spiega Midali - che riconosce il valore della mia passione di una vita". Il video, della durata di pochi secondi, è frutto di ricerche, appostamenti continui, ed è stato realizzato grazie a una speciale funzione della Go Pro che fa scattare le riprese nel momento in cui avverte soggetti in movimento. La grande intuizione di Midali è stata di cercare con pazienza il posatoio d’alta quota dell’aquila. Installando di notte l’apparecchiatura. "Il video - dice Midali - è uno dei pochi, sugli animali, premiato dall’azienda".

Michele Andreucci