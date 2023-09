“Mi metto in proprio”. Corsi al via

SONDRIO

I giovani imprenditori valtellinesi e lecchesi vanno a scuola. Si chiama "Mi metto in proprio" la rassegna di incontri calibrati per permettere ai nuovi imprenditori, ma in generale anche a chi ha incominciato da poco l’attività o vuole iniziarla a breve, di avere le competenze e conoscenze fondamentali per avviare e gestire con successo la propria ditta.

L’iniziativa rientra nel solco delle attività intraprese dalle Camere di Commercio di Sondrio (nella foto il segretario Marco Bonat) e di Lecco in forma autonoma e consolida un rapporto collaborativo che annovera, in particolare, la gestione della sede intercamerale di Nuova Olonio. Gli incontri, rivolti agli aspiranti imprenditori delle province di Sondrio, Como e Lecco, offrono una panoramica degli aspetti chiave dell’attività: informazioni sulle procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, nozioni sulle caratteristiche delle varie forme giuridiche, redazione del proprio business plan, strumento indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie, ma soprattutto per pianificare adeguatamente una nuova attività che possa nascere e crescere "sana" e competitiva. Gli incontri mirano poi a fornire informazioni sulle possibilità di finanziamento disponibili a livello regionale e nazionale. Tra settembre e dicembre 2023 sono in programma 7 appuntamenti organizzati in modalità mista, 4 online e 3 in presenza (uno presso ciascuna sede camerale), per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti. Info disponibili sui siti web delle due Camere di Commercio. F.D’E.