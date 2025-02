Mezzo secolo di musica. Concerto della Bajona

Un concerto per celebrare i primi 50 anni del coro la Bajona. Armonia, dedizione, comunità, amicizia: è su questi valori che si fonda la storia della formazione canora bormina che da mezzo secolo incarna la passione per il "canto alpino" attraverso la tradizione del canto corale. Fondato nel 1975 dal maestro Umberto Romani, la Bajona rappresenta una realtà molto attiva e dinamica che mette in campo una consistente attività.

Cinquant’anni di concerti, esperienze e impegno: per celebrare questo traguardo il Coro La Bajona, diretto dal maestro Amos Sertorelli, invita tutti a un appuntamento speciale nella suggestiva cornice della Chiesa di Isolaccia. La data da segnare in calendario è quella di sabato 1 marzo, alle 21, per un appassionante concerto che vedrà la partecipazione anche del Coro Monteneve di Livigno, diretto dalla maestra Cinzia Galli. Due formazioni corali, dunque, per una serata che promette di coinvolgere ed emozionare.

L’ingresso è libero e le offerte raccolte durante la serata saranno destinate a sostenere la parrocchia locale. F.D’E.