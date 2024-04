Metà Valmalenco verso il voto. I sindaci di Caspoggio e Lanzada ritentano la corsa al municipio

In Valmalenco si vota a Caspoggio, Lanzada e Torre di S.ta Maria e tutti e tre i sindaci uscenti si ripresenteranno alle urne. Sicuramente lo farà Cristian Nana che correrà a Lanzada con la sua squadra, ancora da definire ovviamente visto che manca ancora del tempo prima della tornata elettorale prevista per il primo fine settimana di giugno. "È presto, soprattutto per far nomi sulla composizione della squadra, ma posso dire con certezza che ci ripresenteremo per guidare il Comune anche nei prossimi 5 anni. Il programma, ovviamente, verrà svelato più avanti ma in linea generale noi opereremo nel segno della continuità. In questi anni abbiamo operato cercando di tenere ben presente, in primis, le esigenze delle persone, dei cittadini. E quindi abbiamo cercato di aiutarli, così come di aiutare le associazioni. L’aspetto sociale per noi è stato e sarà imprescindibile, abbiamo concesso bonus per le categorie meno abbienti. Inoltre se verrò eletto continuerò a delegare molto ai vari assessori, non credo assolutamente all’accentramento delle funzioni ma credo nel decentramento".

A contendere la poltrona di primo cittadino di Lanzada a Cristian Nana ci sarà Marco Negrini, già sindaco dal 1995 al 2019 che, dopo aver annunciato alcuni anni fa la sua uscita dalla scena politica, ha deciso di rimettersi in pista. Anche a Caspoggio, il sindaco uscente proverà ad essere rieletto. Danilo Bruseghini ha infatti sciolto le riserve e si ripresenterà per quello che sarebbe il suo terzo mandato. "Sì, è ufficiale, mi ripresenterò alle prossime elezioni e lo farò con una squadra rinnovata, con tanti giovani. Sono stati proprio loro a chiedermi di continuare, e io lo faccio volentieri. Il nostro programma di massima prevede, sulla scorta di quello precedente, attenzione al territorio, ad un turismo sportivo sempre più presente, sviluppato negli ultimi anni con una serie di iniziative, ma anche ad un turismo slow. Inoltre porremo ancora maggior attenzione al sociale e a tutte le problematiche inerenti una società che sta cambiando". L’altro candidato alla poltrona di sindaco di Caspoggio potrebbe essere, secondo i rumors, Arif Negrini, ora all’opposizione. E anche a Torre di Santa Maria è ormai certa la ricandidatura del sindaco uscente Giovanni Gianotti che, molto probabilmente, correrà da solo e che quindi dovrà solo preoccuparsi di raggiungere il quorum per essere rieletto alla carica di primo cittadino. Fulvio D’Eri