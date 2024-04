Mercato agricolo in centro città

Un mercato agricolo a km 0 in centro a Merate. È l’Agrimercato dei produttori del territorio associati a Coldiretti. Verrà allestito in piazza Libertà, dietro al municipio, o forse in piazza degli Eroi, davanti al palazzo municipale, ancora non si sa perché le indicazioni fornire sia dal Comune sia da Coldiretti non sono chiare. Non si tratta di una novità assoluta: già in passato era stata proposta un’iniziativa analoga, poi naufragata proprio per la location, oltre che per la mancanza di clienti. Il nuovo Agrimercato verrà allestito da giovedì, l’11 aprile. Gli ambulanti del secolare mercato tradizionale del martedì mattina non sembra l’abbiano presa bene. "In tutta Italia i mercati agricoli di Campagna Amica sono oltre 1.200 e con l’apertura dell’Agrimercato di Merate i nostri produttori agricoli arrivano a coprire un’area strategica – spiega Sara Ranghetti, presidente dell’associazione AgriMercato -. Avremo un’ampia gamma di prodotti". A tanti inoltre non sfugge l’apertura del nuovo Agrimercato a un paio di mesi dalle votazioni comunali, alle quali il borgomastro uscente della Lega si ripresenterà agli elettori. D.D.S.