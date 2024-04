Meno omicidi. Salgono invece i furti ovunque

La foto del commissario capo Francesco Accetta, 58 anni, scomparso sabato per un malor campeggia nell’aula magna dell’università, in Sant’Agostino, in Città Alta. Una delle figlie gemelle sale sul palco per ritarare la lode dedicata al padre per un brillante servizio di ordine pubblico durante gli scontri tra tifosi di Atalanta e Fiorentina al termine della partita di Coppa Italia del 25 aprile 2019. A consegnare la pergamena il questore Andrea Valentino con a fianco il prefetto Giuseppe Forlenza. La festa della polizia è anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività. Tra aprile 2023 e aprile 2024 sono state arrestate 169 persone e denunciate 1.466. Sono stati emessi 368 fogli di via, 200 avvisi orali e 79 daspo sportivi. Sul piano dei reati in città si passa da 8.032 a 8.026, in provincia da 36.131 a 36.269. Calano gli omicidi (da 10 a 6) così come i tentati omicidi (da 22 a 11). Salgono i furti in casa e le rapine: i primi passano da 482 a 570 in città e da 2.856 a 3.262 in provincia; le altre da 151 a 165 in città e da 353 a 455 in provincia. F.D.