Melloblocco, che spettacolo: al via il raduno di boulder

Al via l’edizione 2024 del Melloblocco. Tutto è pronto in Val Masino e in Val di Mello per accogliere gli appassionati di bouldering, l’arrampicata sui massi, che, da oggi fino a sabato 11 maggio, invaderanno pacificamente le due meravigliose vallate. In questi 5 giorni chi salirà in Valmasino potrà assistere ad un vero e proprio spettacolo, unico nel suo genere, perché saranno migliaia gli arrampicatori coinvolti: professionisti della scalata e dilettanti scaleranno fianco a fianco i sassoni presenti in zona.

Melloblocco non è una gara, è un raduno dove gli appassionati hanno la possibilità di divertirsi praticando la loro disciplina sportiva preferita all’aria aperta e senza nessuna pressione, data da cronometro e classifiche. La kermesse non utilizza strutture di alcun tipo e quindi valorizza con la massima semplicità quello che la natura mette a disposizione. E cioè i massi dell’altezza di 5/8 metri tipici del bouldering, caratteristici del territorio della Val Masino e soprattutto della Val di Mello.

Bouldering

“Una delle novità del Melloblocco 2024 è che la kermesse terminerà il sabato, evitando così di aggiungere traffico la domenica sulle strade valtellinesi in occasione del rientro – dice Stefano Scetti, del consorzio turistico della Valmasino -. Ci saranno poi aree nuove a disposizione degli oltre 2000 appassionati di bouldering, provenienti da 20 Paesi del mondo, che, anche quest’anno, saranno in Val Masino e in Val di Mello per il Melloblocco, considerata la manifestazione più importante al mondo per quel che riguarda il bouldering naturale. Tutti i partecipanti parcheggeranno i loro mezzi nei luoghi preposti e poi raggiungeranno le zone a piedi e avremo una zona sponsor ancor più grande di quelle delle ultime edizioni. Inoltre c’è una app che metterà in contatto tutti i boulder presenti… alla kermesse".

Presente anche Elias Iagnemma, che poco tempo fa è riuscito a scalare un blocco di grado “9a“ a Lappor in Finlandia. “E al Melloblocco sarà possibile provare questa difficoltà perché è stata posizionata una fedele copia del masso finlandese”. Il Melloblocco sta per partire, in loco però ci si potrà ancora iscrivere anche all’ultimo momento.