Melazzini consulente sanitario

Il dottor Mario Melazzini ha lasciato il segno. Almeno a Livigno. Malgrado taluni (il comitato Morelli Autonomo su tutti) abbiano archiviato la parentesi Melazzini, alla guida del Morelli, come "poco fruttuosa" e come "insignificante o quasi", paragonandola a quella normale e di routine di un "amministratore di condominio" (pur concedendo all’attuale direttore sanitario del Niguarda tutte le attenuanti), evidentemente ci sono altri che hanno un’opinione diversa del dirigente pavese.

Uno di questi è il sindaco di Livigno Remo Galli che ha annunciato una collaborazione gratuita con Melazzini, in occasione della presentazione del macchinario di diagnostica appena installato nelle strutture sanitarie del Piccolo Tibet. "Ho incontrato una squadra molto preparata guidata dalla dottoressa Fumagalli, alla quale rivolgo un grande augurio per le prossime difficili sfide – dice il sindaco di Livigno Remo Galli -. Presente l’amico dottor Mario Melazzini che ringrazio di cuore. Un grazie enorme, per quello che ha fatto e farà. In questi mesi ci siamo sentiti spesso, il suo aiuto non è mai mancato e non mi ha mai fatto sentire solo, si trattasse di casi specifici o di problemi generali. Continueremo a farlo. Ora diventerà anche consulente gratuito mio e dell’assessore Michela Iori per la casa della Sanità e per la rete con l’ospedale di Sondalo". Remo Galli ha tratto degli insegnamenti da Melazzini. "Ecco, Mario Melazzini mi ha insegnato che la sanità non si costruisce a slogan, ma passo dopo passo con tanti sacrifici, riunioni e confronti. Ad oggi, abbiamo fatto alcuni passi avanti: 4 medici di base e il pronto soccorso aperto h24". Prossimo obiettivo? "Mettere una Tac all’ interno della Casa della Sanità".