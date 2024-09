Sondrio: incursione e battaglia a colpi d’estintore, devastata la scuola media Ligari

Sondrio, 27 settembre 2024 – “Questa non è una bravata, ma un atto vandalico vero e proprio”. Sono le prime parole del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, accorso alla scuola media Ligari di via Colombaro, in pieno centro città, dove oggi, venerdì 27 settembre, le lezioni sono state sospese in seguito ai disastri causati da un’incursione serale o notturna nell’edificio scolastico da parte di chi, poi, ha scatenato l’inferno anche mediante l’utilizzo di idranti ed estintori.

I rilievi della polizia alla scuola Ligari

È presto per una conta dei danni, ma oltre all’allagamento vi sarebbero anche decine di dispositivi tecnologici, tra computer e lavagne interattive, danneggiati.

La sconcertante scoperta stamane, all’apertura prima dell’arrivo degli alunni, che viste le condizioni della scuola non sono stati fatti entrare.

La circolare

Questa la comunicazione della dirigente Ombretta Meago: “Si comunica che oggi la scuola Ligari è inagibile e pertanto le lezioni sono sospese. In giornata verranno forniti aggiornamenti in merito. Si chiede ai genitori degli alunni che si sono presentati a scuola in data odierna, di passare a ritirare i propri figli presso il cortile della scuola primaria ‘Quadrio’, dove sono stati temporaneamente collocati”. Al lavoro sul posto ci sono i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato per i rilievi.

Pare che i vandali si siano introdotti a scuola rompendo i vetri di una porta che si affaccia sul retro, verso la piazzetta della Garberia.