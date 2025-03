Maxi rissa al bar Desa: scattano i provvedimenti firmati dal questore

Urla, botte da orbi e sedie, tavoli e ombrelloni lanciati come coriandoli. Erano passate da poco le 22, faceva caldo e soprattutto l’8 agosto scorso era giovedì, che nel capoluogo, d’estate, è sinonimo di "Sondrio Estate". Fu anche per quello che ad assistere alla maxirissa in piazzale Bertacchi nei pressi del Bar Desa, definitivamente chiuso proprio a seguito di quel deplorevole episodio, furono anche numerose famiglie con bambini piccoli al seguito. L’attività di indagine condotta dalla Mobile di Sondrio, con il coordinamento della locale Procura della, ha consentito di identificare e denunciare 11 persone (fra i reati: rissa, lesione, minaccia, percosse, resistenza e oltraggio agli agenti), dopo già che la sera stessa era stato arrestato un soggetto responsabile dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e delle lesioni a carico degli operatori di Polizia intervenuti. Gli investigatori della Mobile, mediante le dichiarazioni rese dai testimoni e l’acquisizione e analisi dei video dei sistemi di sorveglianza presenti, hanno accertato che quella sera due diverse "fazioni" si sono scontrate per motivi di natura sentimentale e rivalità economica, dando vita alla megarissa. I responsabili, maggiorenni tranne uno, sono tutti sudamericani (in particolare dominicani e venezuelani) dimoranti in provincia, clienti abituali del Bar Desa e, alcuni tra essi, con precedenti di polizia. Tra le persone denunciate ci sono anche coloro che nella rissa hanno riportato lesioni poiché è stato accertato che, anche loro al pari degli altri soggetti, non si sono sottratte, partecipando attivamente. Sempre a seguito di quanto accaduto in Piazza Bertacchi, il questore Sabato Riccio ha adottato dieci provvedimenti di prevenzione per la tutela dell’ordine pubblico. Tra questi, spiccano 8 Dacur (divieti di accesso agli esercizi pubblici) nel territorio comunale per almeno un anno e due fogli di via. S.B.