Mariani, numero uno Aci: "Viabilità olimpica. Si può ancora cambiare"

In merito alla posizione del presidente di Aci Sondrio Andrea Mariani sulle opere viabilistiche programmate sulla tangenziale di Sondrio, la sopraelevata del Trippi e la Rotonda della Sassella, rettifichiamo quanto riportato sull’articolo apparso qualche giorno fa e riportiamo le dichiarazioni espresse dallo stesso a fine 2022 in una conferenza stampa ad hoc. Sull’opera posta al termine della tangenziale di Sondrio, in direzione Alta Valle, in località Trippi, Mariani dà un parere negativo… "perché la rotonda dell’Anas avrà pesanti effetti sull’inquinamento dell’area e comporterà forti rallentamenti nel traffico. Per rimediare ad un errore storico, ne facciamo un altro, forse ancora peggiore del primo". Sulla Sassella, invece, Mariani si è sempre detto favorevole alla soluzione trovata. "È stato approvato il piano di eliminazione della rotatoria della Sassella – ha detto a suo tempo Mariani -. Anche per la Sassella si era partiti in un modo e sembrava non ci fosse spazio di manovra per un cambiamento e, invece, si è potuto migliorare il progetto ipotizzato. Ritengo si possa fare lo stesso per il Trippi". F.D’E.