Manga o supereroi. Il mondo dei comics dispiega le ali della fantasia

BELGIOIOSO (Pavia)

L’atmosfera magica del passato, il mondo nerd e la cultura pop del nuovo millennio per l’intero fine settimana si fondono per una nuova edizione di "Belgioioso comics and games". L’appuntamento, aperto al pubblico dalle 10 alle 19 (biglietti da 8 a 10 euro), consentirà di viaggiare sulle ali della fantasia oppure tuffarsi alla ricerca del pezzo mancante da inserire nella propria collezione di fumetti di ogni genere, dai classici titoli italiani agli albi originali americani senza dimenticare i manga giapponesi con illustration book, serie complete e pezzi rari, graphic novel. La fiera-mercato inoltre propone una vastissima gamma di card game, libri fantasy, giochi in scatola, gadget, action figure, modellini e statue ispirati alla trazione manga e provenienti dall’universo dei supereroi americani.

Molte saranno le ispirazioni tratte da serie tv senza dimenticare la possibilità di avere moltissimi articoli provenienti dal mondo cosplay, abbigliamento e accessori steampunk e altre meraviglie targate nerd e otaku mania. E Kenta Suzuki, una delle figure più carismatiche del panorama social legato al mondo orientale, sarà presente per i due giorni di manifestazione (l’incontro si terrà alle 15 in area Viscontea). Nato in Giappone, Kenta ha iniziato la sua avventura sui social nel maggio 2021. In breve tempo, ha conquistato il cuore degli italiani, diventando il ponte tra la cultura giapponese e quella italiana. Con una media di 10 milioni di visualizzazioni al mese tra TikTok e Instagram, Kenta è oggi il più grande influencer giapponese in Italia. Per gli amanti del brivido poi risuoneranno echi provenienti da mondi oscuri e misteriosi tra vapiri, fantasmi e videogame come "The Last of Us" e "Silent Hill". Numerosi autori provenienti dal panorama indie saranno presenti con le loro creazioni, permettendo ai visitatori di immergersi in un mondo di storie straordinarie e disegni eccezionali. Non mancherà poi anche un’area ludica per poter giocare insieme e imparare a disegnare fumetti e uno spazio dedicato al mondo orientale a cominciare dall’affascinante arte della scrittura in ideogrammi.

Manuela Marziani