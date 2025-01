Maltrattava la convivente. Patteggia 2 anni

"Finirò in carcere, ma tu sarai rovinata a vita. Non ti ammazzo, sarebbe troppo facile per te, invece ti renderò invalida tutta la vita". "La prossima volta non finisce così, ti butto dalla finestra, lo sai che lo faccio". Dalla finestra forse no, ma dalla porta di casa l’ha lanciata davvero, facendola sbattere contro una parete del pianerottolo: in quell’occasione la giovane donna rimediò traumi alla testa ed ematomi, per una prognosi di 20 giorni. Per i maltrattamenti, le violenze verbali e psicologiche, oltre che fisiche, e le lesioni che hanno caratterizzato quell’inferno che fu la loro convivenza, con episodi terribili anche davanti alla figlia minorenne della convivente e ad amici comuni della coppia, ieri un imprenditore residente nel Sondriese, classe 1989, ha patteggiato due anni di reclusione. All’uomo è stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a un percorso di recupero. S.B.