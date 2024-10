Previsioni meteo Milano e Lombardia, spunta il sole ma poi torna la pioggia. Neve per Ognissanti?

Grigio, nuvole e pioggia. Sono giorni che il meteo non cambia, ma da lunedì 21 ottobre torneremo a vedere il cielo azzurro e il sole. Non solo, le temperature saranno miti e arriveranno anche sopra i venti gradi, nelle ore centrali della giornata. Attenzione, però, alla formazione di nebbia e foschia. La tregua dal maltempo non sarà comunque lunga, perchè nel fine settimana torneremo a fare i conti con ombrello e impermeabile. Infine, dagli esperti meteo spunta una sorpresa per la fine del mese e i primi di novembre: sulle Alpi e in Pianura potrebbero scendere i primi fiocchi bianchi.