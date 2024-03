L’ulivo prende piede in Valle. E c’è un concorso sugli oli

L’ulivo è ormai una coltura entrata a pieno titolo nel mondo agricolo valtellinese. Non è più una novità o, meglio, non è più così inusuale parlare di ulivi in Valle e quindi di produzione di olio d’oliva. E anche di ottima fattura, tanto che la fondazione Fojanini anche quest’anno ha indetto il concorso per premiare l’olio extravergine valtellinese migliore. Gli oli in concorso sono già arrivati a destinazione e il 6 aprile sapremo i nomi dei vincitori della 6ª edizione del concorso. La Cm di Morbegno, con la Fondazione Fojanini, ha organizzato per lunedì 11 una lezione di potatura dell’olivo, tenuta dal tecnico Ivano Foianini, aperta alla partecipazione degli olivicoltori del mandamento di Morbegno. Il programma prevede il ritrovo alle 9, a Traona, in località Poiago, in via Ca’ Rossa, nell’oliveto di Giordano Giumelli. La lezione di potatura si svolgerà dalle 9.30 alle 12. Dalle 14.30 si proseguirà in un altro oliveto, sempre con il tecnico Foianini. Il ritrovo è fissato alle 14 a Buglio, in piazza del Comune. La dimostrazione di potatura terminerà alle 17. In caso di maltempo la lezione è rinviata a martedì 12. Gli interessati dovranno presentarsi all’orario e nel luogo indicati per il ritrovo. Info: Comunità Montana Valtellina di Morbegno: 0342 605334, agricoltura@cmmorbegno.it. F.D’E.