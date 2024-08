Luce sì, ma con un risparmio del 70%. La bolletta del Comune meno salata

Al via l’intervento per l’efficientamento e ammodernamento dell’illuminazione pubblica per una resa maggiore ad un costo minore. Le firme apposte ieri mattina hanno ratificato il progetto per la riqualificazione complessiva dell’illuminazione pubblica cittadina, elaborato da Acinque, partendo dalle richieste avanzate dall’amministrazione comunale sulla base del Daie (Documento di analisi dell’illuminazione pubblica esterna).

Il contratto di concessione del servizio di riqualificazione, efficientamento, fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica con predisposizione di servizi di smart city, infatti, prevede la realizzazione di un impianto ad alta efficienza, con l’installazione di lampade a led, in sostituzione delle attuali e in aggiunta rispetto ai punti luce oggi presenti, che assicurano migliore resa a fronte di un minore costo energetico. La sostituzione di 4700 corpi illuminanti e di 71 quadri elettrici consentirà un risparmio energetico attorno al 70 per cento. Oltre all’efficientamento complessivo e puntuale, la riqualificazione proposta da Acinque, forte di un consolidato know how nel comparto, porterà benefici dal punto di vista della sicurezza nonché della qualità del servizio di gestione. Presenti ieri per il Comune l’assessore alla Mobilità, all’Urbanistica e all’Ambiente Carlo Mazza e per il Gruppo Acinque, Giovanni Chighine, business unit leader di Reti e Infrastrutture. "Per la prima volta adottiamo lo strumento del project financing - sottolinea l’assessore Mazza -, e lo facciamo per un intervento ampio e articolato che riveste grande rilevanza per la città. Era necessario intervenire per uniformare e razionalizzare la rete: innanzitutto per ammodernarla, introducendo sistemi in grado di ridurre i consumi energetici e di conseguenza i costi, ma anche per ridefinire la qualità dell’illuminazione, agendo sul posizionamento, sulle temperature di colore, sulla corretta distribuzione dei fasci luminosi". La luce verrà potenziata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

F.D’E.