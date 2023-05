Luca Redaelli porta sul palco l’Ode a Napoleone

"Ei fu..." declamato oggi, il 5 maggio, a Lecco, città dell’infanzia di Alessandro Manzoni. Nell’ambito di “Una città per Manzoni“, il progetto per celebrare nella città dei Promessi sposi i 150 anni della scomparsa del Sommo il 22 maggio 1873 alla veneranda età di 88 anni, non poteva mancare un appuntamento sull’ode scritta nel 1821 per la morte di Napoleone, esule a Sant’Elena. Alle 21 al Teatro Invito il regista e attore Luca Redaelli dialoga con il direttore del Museo Manzoniano di Lecco Mauro Rossetto. L’evento, promosso dagli artisti di Teatro Invito, è il kick off della kermesse che prosegue fino a ottobre.